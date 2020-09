The Batman, Robert Pattinson positivo al Covid: quando si tornerà a girare?

Le riprese di The Batman si sono purtroppo interrotto a causa della Pandemia da Coronavirus, dato che Robert Pattinson è risultato positivo al virus. Alla Warner Bros. stanno adesso valutando la situazione e si spera che molto presto si possa tornare a lavorare, ma a quanto pare la trafila da affrontare è ancora lunga.

A ottenere le informazioni sul ritorno di Pattinson in scena ci ha pensato Variety, che ha prima di tutto specificato come i protocolli anti-Covid-19 del Regno Unito (dove si sta girando) siano leggermente diversi da quelli negli Stati Uniti d'America. In Inghilterra, infatti, 10 giorni di quarantena sono il minimo richiesto, dopodiché, sottoponendosi a un tampone, si potrebbe già tornare a lavoro solo ed esclusivamente - e questo è ovvio - se l'esito fosse negativo, altrimenti si dovrebbe continuare la quarantena.



Variety riporta però che altre produzioni in loco hanno richiesto ben due tamponi con esito negativo e la totale assenza di sintomi prima di poter tornare a lavoro: "Chiunque si trovasse a meno di 2 metri di distanza da Pattinson e per un tempo d'esposizione di 15 minuti dovrebbe essere immediatamente isolato per 14 giorni, indipendentemente dal fatto che risulti positivo o meno. Questo significherebbe con ogni probabilità qualsiasi attore apparso in scena con Pattinson senza mascherina e ogni membro della troupe incaricato di supportare l'attore durante le riprese, incluso Matt Reeves. Se anche solo uno di questi individui risultasse positivo, sarebbe poi essenziale estendere la quarantena all'interno delle proprie conoscenza e cerchia di contatti".



