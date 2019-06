The Batman: Robert Pattinson nei panni del Cavaliere Oscuro in una formidabile fan-art

Dopo aver appreso i retroscena del casting di Robert Pattinson in The Batman, i fan attendono con ansia una prima foto ufficiale dell'attore nei panni di questa nuova e misteriosa versione del Cavaliere Oscuro.

Come sappiamo, però, la Warner non sarà presente nella Sala H al prossimo San Diego Comic-Con, a seguito di una nuova linea-guida all'insegna di una campagna marketing meno aggressiva: a parte It - Capitolo 2, la compagnia eviterà ogni sorta di fanfara per i propri progetti, sia quelli imminenti (Joker, in uscita ad ottobre), sia quelli prossimi (Birds of Prey, in arrivo a febbraio 2020) sia quelli futuri (The Batman, ad esempio, ma anche Wonder Woman 1984).

Di conseguenza tutti quelli che si aspettavano una presentazione ufficiale di Pattinson dal più celebre palco del Comic-Con - lo stesso palco sul quale Ben Affleck fece la sua prima apparizione pubblica dopo il casting in Batman vs Superman) dovranno mettersi il cuore in pace, e rimandare l'appuntamento col nuovo Cavaliere Oscuro a data da destinarsi e soprattutto ai social, attuale luogo preferito di Warner per fare promozione.

Ad ingannare l'attesa ci pensano come al solito le fan-art: quella che vi proponiamo oggi è stata realizzata da House of Mat, ed è davvero incredibile; potete trovarla in calce all'articolo.

