The Batman: Robert Pattinson ottiene gli occhi bianchi del fumetto in una oscura fan art

Robert Pattinson ci proporrà un Batman sofferente e realistico. Ci saranno però dei riferimenti all'Uomo Pipistrello dei fumetti e ai suoi iconici occhi bianchi in grado di risaltare nell'oscurità?

Al momento non lo sappiamo, ma un fan ha provato a creare una versione di "Battinson" che riprendesse in parte quel design. Tra le varie immagini che trovate qui sotto è possibile vedere anche alcune modifiche alle orecchie appuntite del costume, altro elemento caratterizzante del supereroe.

Sebbene gli occhi senza pupille né iridi siano un qualcosa di altamente irrealistico e legato alla rappresentazione dei fumetti, non è detto che il nuovo film di Matt Reeves non trovi il modo di proporci qualcosa di simile. Del resto, lo stesso Christopher Nolan è riuscito ad includere il design nella sua trilogia, adattando il tutto in un contesto realistico: ne Il Cavaliere Oscuro gli occhi del protagonista diventano bianchi quando attiva una particolare visione tecnologica utile a scovare gli scagnozzi di Joker.

Per il momento tutte le informazioni che abbiamo sul costume di Pattinson ci arrivano dal video uscito per il DC FanDome, ma non è detto che nel corso del film il neofita Bruce Wayne non apporti modifiche o aggiornamenti. Per un ripasso vi rimandiamo all'analisi del trailer di The Batman.