The Batman: Robert Pattinson ha ottenuto la parte grazie a che film? La risposta stupisce

Quale film di Robert Pattinson è valso all'attore la parte principale in The Batman? La curiosità è stata svelata in una recente intervista promozionale da Matt Reeves, regista e sceneggiatore dell'attesissimo cinecomic DC Films.

Parlando con Empire, nello stesso pezzo in cui ha dichiarato che il suo Bruce Wayne è ispirato a Kurt Cobain, il regista di Cloverfield e Il pianeta delle scimmie ha rivelato di aver scelto Robert Pattinson dopo averlo visto in Good Time, l'acclamato neo-noir dei fratelli Josh e Benny Safdie. "In quel film potevi davvero sentire la sua vulnerabilità e la sua disperazione, ma potevi anche renderti conto di una sorta di potere sotterraneo e nascosto”, ha spiegato Reeves, parlando dell'interpretazione di Robert Pattinson in Good Time. “Ho pensato che il ruolo di quel criminale di strada rappresentasse un ottimo ingrediente per il Bruce Wayne che avevo immaginato. Anche in Good Time del resto aveva quel non so che di Kurt Cobain: per certi versi sembrava una rock star, ma allo stesso tempo sembrava un tizio pronto per la galera."

Presentato al Festival di Cannes nel 2017, Good Time racconta la storia di un criminale da due soldi legato al fratello affetto da disturbi mentali: per compiere una rapina il protagonista decide di servirsi del fratello, ma quando le cose vanno in malora e il povero fratello semi-inconsapevole viene arrestato, lui, tra espedienti e sotterfugi, si imbarcherà in un'odissea notturna per liberarlo e allo stesso tempo cercare di racimolare qualche dollaro. Se ve lo siete perso, correte a recuperarlo!

The Batman uscirà il 4 marzo 2022: quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.