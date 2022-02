The Batman, Robert Pattinson sarà ospite a Verissimo: ecco quando!

Manca ormai appena una settimana all'uscita di The Batman: il film di Matt Reeves sbarcherà in sala il prossimo 4 marzo, per cui fino ad allora non ci resta altro da fare che affidarci ai racconti dei protagonisti per cercare di immaginare ciò che vedremo in quest'ennesima incursione sul grande schermo del giustiziere di Gotham.

Protagonisti tra cui spicca, ovviamente, Robert Pattinson: l'ex-star di Twilight ha recentemente parlato insieme a Zoe Kravitz del lavoro svolto per prepararsi rispettivamente ai ruoli di Bruce Wayne e Selina Kyle, ma tra qualche giorno sarà a disposizione dei fan italiani per un ulteriore approfondimento sul film e, immaginiamo, sulla sua carriera.

Pattinson sarà infatti ospite di Verissimo il prossimo 26 febbraio: intervistato dalla conduttrice Silvia Toffanin, l'attore di The Lighthouse e Maps to the Stars avrà dunque modo di svelarci ulteriori dettagli (naturalmente spoiler-free, o almeno speriamo!) sul film che lo vedrà nel ruolo che fu di Michael Keaton e Christian Bale, ma sicuramente spazierà anche su altri argomenti, parlandoci magari anche dei suoi progetti futuri.

L'annuncio è stato dato dal profilo Instagram ufficiale della nota trasmissione Mediaset: ai fan di tutta Italia, dunque, non resta che sperare che questi due giorni passino in fretta! A proposito dei protagonisti di The Batman, intanto, Colin Farrell ha parlato del trucco necessario per il Pinguino.