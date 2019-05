The Batman, Robert Pattinson in una nuova fan art dedicata alla run The Button

La notizia che vorrebbe Robert Pattinson come prossimo Batman nel nuovo film scritto e diretto da Matt Reeves (The War - Il Pianeta della Scimmie) ha sconcertato molti fan, probabilmente poco ferrati sulla crescita attoriale dell'interprete, ma diversi appassionati si sono mobilitati per convincere i più scettici.

Non bastassero le sue collaborazioni con David Cronenberg, Claire Denis e anche con Christopher Nolan, a conferma la sua bravura, dopo le due splendide fan art di Datrinti e quelle dedicate a Rinascita, ecco adesso arrivare un'altra nuova "produzione" che vede Pattinson nel costume del Cavaliere Oscuro, questa volta quello della run The Button, che è sostanzialmente l'inizio della ben più grande Doomsday Clock.



L'autore Berrett.Digital ci ha particolarmente tenuto a mostrare quanto sia adatta la faccia di Pattinson sotto la maschera, dando importanza proprio al mento che Willem Dafoe ha definito "molto importante per interpretare il ruolo di Batman", lo stesso che l'interprete di The Rover sembra avere. Nell'immagine splittata, infatti, è abbastanza evidente come l'espressione corrucciata, i lineamenti della bocca, le rughe e persino la barba siano sostanzialmente perfette e identiche al disegno, anche se poi di Batman ne esistono decine e decine di varianti.



Il senso è che Pattinson potrebbe essere una valida iterazione cinematografica del personaggio. The Batman è atteso nelle sale il 25 giugno 2021.