The Batman, Robert Pattinson: "Non voglio essere il Batman peggiore"

L'interprete di Batman Robert Pattinson è stato ospite al Jimmy Kimmel Live nelle scorse ore, e ha rivelato al conduttore di non voler essere ricordato come "il peggior Batman di sempre".

Continuando il tour promozionale di The Batman, Robert Pattinson si è fermato anche da Jimmy Kimmel per una chiacchierata con il celebre conduttore, che per l'occasione ha tirato fuori una domanda che va a toccare un tasto decisamente dolente per ogni attore...

"Non c'è niente di peggio dell'essere un pessimo Batman. Insomma, se sei un pessimo Batman, è un disastro, non è vero?" chiede Kimmel

"Sai, è quello che mi stanno ripetendo tutti, mi dicono cose del tipo 'Beh, se viene fuori qualcosa di fallimentare, almeno hai avuto l'opportunità di essere parte di qualcosa di speciale'" risponde Pattinson "Ma insomma, fino a un certo punto... Cioè, non voglio mica essere ricordato come il Batman peggiore!".

Beh, chi può fargli torto!

L'attore ha poi aggiunto di aver finalmente visto il film nella sua interezza (aveva precedente visto solo i primi 90 minuti in IMAX): "Era da tanto che non mi capitava di essere così nervoso per l'uscita di un mio film".

Ma per fortuna, con la giusta dose di serotonina, zuccheri e caffeina, il mood con il quale ha affrontato la visione è stato dei migliori: "Sapevo che i primi 90 minuti erano grandiosi, ma ero comunque agitato. Poi ho scoperto da tempo che prima di rivedermi sullo schermo ho bisogno di immagazzinare la giusta dose di serotonina, e quindi mi alleno per un paio di ore, e poi un'enorme quantità di zuccheri e caffeina, così qualsiasi cosa stia guardando mi verrà da pensare 'Siiiiiì!'" ha affermato ridendo.

The Batman arriverà nelle sale italiane il 3 marzo, e allora ci direte voi cosa ne avete pensato del film. Intanto, godetevi questi nuovi poster del film di Matt Reeves.