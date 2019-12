The Batman, Robert Pattinson: 'Non vedo l'ora di iniziare'

Nel corso di una recente intervista Robert Pattinson, nuovo interprete di Bruce Wayne, ha parlato dell'attesissimo The Batman, nuovo progetto DC Films che sarà scritto e diretto dall'acclamato regista Matt Reeves.

Ai microfoni di Today, la star ha dichiarato:

"Adoro il tipo di storia di questa parte. Adoro ogni singola iterazione di come è stata riprodotta al cinema. È una parte molto, molto speciale e penso che sia stata trattata con molta cura nel corso degli anni. E' come se tutti quelli che ci hanno lavorato avessero curato il personaggio e la sua storia, e c'è molta riverenza per questo. Puoi davvero sentirlo in studio. Ed è una parte alla quale non puoi dire di no".

Quanto a ciò che serve per diventare Batman, Pattinson ha detto che sta ancora aspettando di scoprirlo. "Non lo so ancora. Ci sono alcune piccole cose. Penso che Matt Reeves abbia davvero le idee chiare, e io sono molto desideroso di iniziare."

Vi ricordiamo che The Batman uscirà il 25 giugno 2021, con le riprese del film che dovrebbero iniziare a gennaio 2020. Il cast ad oggi comunicato include Zoe Kravitz come Catwoman, Paul Dano nei panni dell'Enigmista, Andy Serkis in quelli di Alfred, Colin Farrell nella parte del Pinguino e John Turturro in quella di del mafioso Carmine Falcone, con l'esordiente Jayme Lawson che sarà la misteriosa Bella, un personaggio legato al mondo istituzionale di Gotham City, opponente di Harvey Dent alle elezioni.

Se avrà successo come la Warner Bros. spera e crede, il film sarà anche il primo passo di un Gotham-Verse, con tutti gli attori del film, così come le star dell'imminente Birds of Prey, scritturati con contratti che prevedono opzioni per sequel e spin-off stand-alone.