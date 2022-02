The Batman, Robert Pattinson: Non è ancora stato fatto un brutto film del Cavaliere Oscuro

Dopo la pubblicazione delle nuove immagini di The Batman, la star Robert Pattinson in una recente intervista ha parlato dell'intera saga cinematografica del Cavaliere Oscuro, difendendone a spada tratta tutti i film.

Parlando con Total Film, infatti, Robert Pattinson ha parlato del suo amore per Batman, rivelando che Bruce Wayne è l'unico personaggio dei fumetti che lo ha sempre attirato, spingendolo fisicamente al cinema ogni volta che nel corso degli anni è uscito un nuovo film. "Tra tutti i personaggi dei fumetti e i cosiddetti cinecomics in generale, ho visto ogni singolo film di Batman al cinema: è l'unica serie che ho seguito con assoluta costanza, non l'ho fatto con nessun'altra saga di supereroi", ha spiegato l'attore. "Ogni volta non vedevo l'ora che uscisse il nuovo film."

Robert Pattinson ha aggiunto: "In un certo senso la mia attesa era dettata dal fatto che si tratta di un personaggio che mi ha sempre attirato, ma anche dalla consapevolezza che non esiste un brutto film di Batman. Alcuni si divertono a prendere in giro quel film o quell'altro, ma in realtà non sono brutti film. Ciascun film di Batman raggiunge al cento per cento l'obiettivo che si era prefissato, e in questo senso sono tutti interessanti, a seconda della loro ambizione e del momento in cui sono usciti. Ho sempre amato il personaggio".

Curiosamente, anche Matt Reeves ha dichiarato amore eterno a Batman, un personaggio che segue da quando era bambino: a quanto pare, dunque, il supereroe di Gotham sembrerebbe essere in buone mani con Robert Pattinson e Matt Reeves. The Batman uscirà in Italia dal 3 marzo prossimo.