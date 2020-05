The Batman, Robert Pattinson non si allena e i fan si infuriano

Le reazioni degli abitanti della Terra a questa quarantena sono tra le più diverse, e le celebrità non fanno eccezione: se c'è chi come Anthony Hopkins suona il piano con il gatto, o chi, come Henry Cavill sforna pane, c'è anche chi, come il protagonista di The Batman Robert Pattinson, è un po' restio ad allenarsi. Ma i fan non ci stanno.

In una recente intervista di GQ, Robert Pattinson ha confessato che non sta dedicando molto tempo all'allenamento fisico, come invece la sua personal trainer gli avrebbe "implorato" di fare.

Sempre nel pezzo, l'attore prosegue poi dicendo che "Gli attori che si allenano da mattina a sera sono parte del problema. Aiutano a instaurare un precedente" e ricorda come negli anni '70 non fosse un procedimento poi così diffuso "Nemmeno James Dean aveva tutti quei muscoli!".

Per quanto sia plausibile che Pattinson non stia esattamente appiccicato tutto il giorno al bosu che gli ha lasciato in dotazione la produzione, il tono con cui sta parlando, in realtà, sembra alquanto scherzoso (come quello dell'intera intervista, a dirla tutta), ma i fan hanno già dato voce a tutta la loro indignazione.

Secondo molti, infatti, evitando di allenarsi a dovere, l'attore non starebbe prendendo sul serio il ruolo, comportandosi con troppa presunzione.

Come osservano anche i colleghi di Screen Rant, tuttavia, pur se dovessimo arrivare al cinema con un Batman meno muscoloso del solito, non è detto che debba essere vista per forza come una cosa negativa.

Innanzitutto, abbiamo già visto diverse muscolature nel corso degli anni per quanto riguarda i vari interpreti dell'Uomo Pipistrello, e non tutti erano necessariamente degli armadi a quattro ante; ma poi, nel caso di Robert, un eccesso di muscoli potrebbe farlo sembrare poco credibile, in quanto un fisico come il suo non è detto che si presti necessariamente a quel tipo di look, anzi, potrebbe esserci il rischio di risultare a tratti anche un po' goffo.

In più, di tempo a disposizione per recuperare i giorni "persi" pare proprio che ce ne sarà, soprattutto visto che Warner Bros. non avrebbe intenzione di precipitarsi sul set e riprendere con la produzione di The Batman senza la certezza di poter tornare in completa sicurezza.

Non disperate, dunque, fan del Cavaliere Oscuro: Robert Pattinson può ancora essere il vostro Batman, se gliene darete l'opportunità.