The Batman, Robert Pattinson: 'Mi sono sentito molto solo nel girare questo film'

Sebbene Robert Pattinson promette di essere Batman fin quando lo vorremo, affermando di essersi divertito tantissimo nel girare il film di Matt Reeves, l'attore ha anche rivelato che a volte è stato difficile non cadere in preda alla solitudine durante la sua realizzazione.

Nelle recenti interviste per promuovere il cinecomic DC, Robert Pattinson ha parlato davvero di tutto, dalla natura nichilista del suo Batman a quanto fosse iconica la voce di Christian Bale nella trilogia di Nolan, ma ha raccontato anche di come ci si sente a girare una pellicola di questo tipo.

E sebbene il divertimento e il lavoro di squadra siano stati prevalenti sul set, non ha potuto negare anche l'altra faccia della medaglia dell'interpretare il Cavaliere Oscuro.

"La natura delle riprese è stata piuttosto insulare, perché giravamo sempre di notte, con l'oscurità, e io mi sono sentito molto solo a volte" ha infatti affermato ai microfoni di GQ "Anche il solo fatto di indossare costantemente il costume di Batman... Non ti è permesso lasciare lo studio con addosso il costume, perciò ero a malapena a conoscenza di ciò che stesse avvenendo al di fuori. Me ne stavo lì, nella tenda, a cercare di realizzare musica elettronica in costume, facendo la guardia alla maschera...".

The Batman arriverà il 3 marzo nelle sale italiane.