The Batman, Robert Pattinson e le sue 'meravigliose' ispirazioni per l'eroe: i dettagli

Come ormai sappiamo da più di un anno, Robert Pattinson vestirà i panni di Bruce Wayne in The Batman di Matt Reeves, occasione unica per l'interprete di re-intercettare quella parte di audience che lo aveva lasciato a <Twilight senza ammirarne la splendida evoluzione attoriale nel cinema d'autore, di genere o impegnato.

Ad ogni modo, nel corso di una recente intervista rilasciata ai microfoni di Healthy for Men, Pattinson ha avuto modo di rivelare in modo schietto alcuni dei motivi e soprattutto delle ispirazioni che lo hanno convinto a interpretare il Cavaliere Oscuro al cinema, suo grande ritorno alle produzioni blockbuster insieme all'attesissimo Tenet di Christoper Nolan.



In primis, tutto si riduce alle sfide che presenta il ruolo: "Ogni progetto che io abbia mai intrapreso, ho deciso di farlo perché desideroso di imparare e realizzare cose nuove. Solitamente per me si tratta di incarnare un personaggio che ha una personalità diversa dalla mia, ma anche riuscire in una trasformazione fisica completa sembra essere davvero eccitante". A proposito, avete già letto l'allenamento di Pattinson per The Batman?



Ad ogni modo, continuando, l'attore ha citato le sue ispirazioni, rivelando: "Qualsiasi attore attraversa una fase in cui dubita se possa o meno essere all'altezza di un determinato personaggio, di una particolare sceneggiatura e di tutte le conseguenti aspettative che ne derivano... Guardo soprattutto ai veri guerrieri del genere, a Chris Hemsworth, Robert Downey Jr, Chris Evans o The Rock, e mi chiedo se mi sto inserendo nel posto sbagliato. Ma dopo aver parlato con alcuni di loro, so che il nervosismo è una cosa comune, una volta che si presenta un'occasione simile".



The Batman è atteso nelle sale cinematografica il 1° ottobre 2021.