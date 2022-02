The Batman: Robert Pattinson irriconoscibile in versione punk sulla copertina di GQ!

Sale l'attesa per The Batman e anche l'attenzione mediatica intorno al film sta occupando un considerevole spazio sul web e in edicola; per il suo ultimo numero GQ ha dedicato la sua copertina e un intero set fotografico molto particolare a Robert Pattinson (in alcuni scatti è davvero irriconoscibile) nonché un focus sulla carriera dell'attore.

Le foto realizzate da Jack Bridgland sono decisamente fuori di testa e ritraggono Pattinson in diverse versioni, alcune anche molto acide: lo troviamo sia come un punk dai capelli biondo platino, sia elegantissimo con completi colorati di verde e arancio. Lo troviamo anche illuminato dalle luci del neon di un bagno, intento a colorarsi i capelli di un nuovo colore. La copertina di GQ è disponibile in due versioni, quella con al centro il punk dalla dentatura di metallo e quella più "sobria" con Pattinson quasi al naturale e con completo verde fosforescente.

Proprio a GQ, l'attore ha concesso una lunga intervista nella quale ha parlato di alcuni retroscena della sua carriera, come ad esempio del fallimentare provino per Transformers 2 e delle riprese di Harry Potter e il calice di fuoco, durante le quali cercava di non apparire ridicolo con una bacchetta magica in mano tenendola come Bruce Willis faceva con la pistola nella saga di Die Hard.

Recentemente, Pattinson ha anche parlato della scena iniziale di The Batman: "Ho visto un montaggio preliminare del film da solo e la prima scena è così diversa rispetto a qualsiasi altro film di Batman, ha un ritmo completamente diverso", ha detto l'attore. "Era quello che Matt [Reeves, il regista, ndr] mi ha detto che voleva fare fin dalla nostra prima riunione. 'Voglio fare un giallo noir stile anni '70, come La conversazione.' E ho sempre pensato che si riferisse all'aspetto, ai vestiti dei personaggi, alle acconciature. Ma appena ho visto la prima inquadratura, ho pensato: 'Oh, okay, era questo che intendeva: questo è un giallo anni '70".