The Batman: Robert Pattinson interpreterà un Bruce Wayne aspirante detective

Robert Pattinson è stato recentemente approvato dal regista Matt Reeves e Warner Bros. come nuovo Batman in quello che, secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, viene definito un processo "sorprendente rapido".

Com'era stato riportato il giorno precedente alla notizia ufficiale, Pattinson ha dovuto effettuare degli impegnativi screen test con indosso la tuta del Cavaliere Oscuro, e un insider della Warner ha rivelato che lo studio si è mosso con una velocità notevole rispetto al casting di altri supereroi come Superman o Spider-Man, che invece hanno richiesto molto più tempo.

Il report ha anche confermato definitivamente alcune indiscrezioni riguardanti la trama del film: The Batman sarà incentrato su un Bruce Wayne di 30enne che vuole diventare un brillante detective, ancora prima di vestire i panni del Cavaliere Oscuro.

E' molto probabile che nel film appariranno diversi villain storici di Batman come il Pinguino, Catwoman, L'enigmista e altri iconici personaggi quali Alfred e Robin, come rivelato da alcuni report recenti. Reeves ha anche confermato che il film presenterà un'atmosfera molto diversa dalle precedenti trasposizioni del personaggio, citando tra le sua ispirazioni anche Chinatown di Roman Polanski.

The Batman, che vi ricordiamo non è ancora il nome ufficiale del film, arriverà nelle sale italiane il 25 giugno 2021. Qui potete leggere tutto quello che sappiamo sul nuovo Batman.