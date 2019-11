The Batman: Robert Pattinson ha iniziato gli allenamenti per il film

Rigan Machado, istruttore brasiliano di Jiu-Jitsu celeberrimo nel mondo del cinema, è stato scelto per guidare l'allenamento di Robert Pattinson per The Batman, attesissimo nuovo film scritto e diretto da Matt Reeves.

Il futuro interprete di Bruce Wayne ha iniziato il suo addestramento, come potete vedere nella fotografia postata su Instagram da Machado che vi abbiamo riportato in calce all'articolo: l'immagine mostra l'allenatore fornire a Pattinson i primi rudimenti di Jiu-Jitsu, ora che la pre-produzione del lungometraggio DC Films è finalmente iniziata.

L'allenatore brasiliano, oltre ad essere cintura rossa e nera di 8° grado, è piuttosto noto anche ad Hollywood essendosi fatto un nome come allenatore di diverse star, incluse Vin Diesel, Ashton Kutcher e Charlie Hunnam.

Vi ricordiamo che nelle scorse settimane Joe Kravitz ha firmato per vestire i panni di Catwoman, mentre è stato confermato che Paul Dano sarà l'Enigmista e Jeffrey Wright il commissario Gordon. I casting per l'ambizioso nuovo progetto della DC Films sono ancora in corso, dunque è lecito aspettarsi ulteriori notizie nei prossimi giorni. L'inizio delle riprese è previsto per i primi mesi del 2020, con Pattinson che ha anche iniziato a studiare dai fumetti.

I dettagli relativi alla trama di The Batman sono attualmente segreti, anche se sappiamo che il film sarà incentrato su un giovane Bruce Wayne e presenterà una galleria di criminali piuttosto vasta, inclusi Catwoman, il Pinguino e l'Enigmista. Il film di Matt Reeves seguirà Batman durante i suoi primi anni di carriera da vigilante di Gotham City e si focalizzerà sulle capacità investigative, una peculiarità quasi sempre ignorata dai precedenti adattamenti cinematografici.

The Batman dovrebbe essere non solo il primo capitolo di una nuova trilogia con Robert Pattinson nei panni del Cavaliere Oscuro, ma anche il primo passo di un Batman-Verse curato da Matt Reeves.

La data d'uscita prevista è quella del 25 giugno 2021.