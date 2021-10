The Batman, Robert Pattinson: 'Indossare quel costume suscita una sensazione unica'

Manca ancora un po' al debutto di Robert Pattinson nei panni dell'iconico supereroe DC, ma l'attore torna a parlare di The Batman in una recente intervista e rivela come ci si sente a indossare il costume del Cavaliere Oscuro.

Come affermava Zoë Kravitz appena qualche giorno fa, c'è tanta pressione nel lavorare a un progetto come The Batman, vista l'iconicità di storie e personaggi. Almeno, se si ha sempre in mente le aspettative dei fan (il trucco pare sia non pensarci, almeno al momento delle riprese).

Ma cosa prova invece Robert Pattinson quando si cala nei panni di Batman?

"È una strana sensazione" avrebbe ammesso l'attore ai microfoni di Entertainment Tonight "Ho avuto dei momenti, mentre stavamo girando, in cui ho colto dei riflessi del mio aspetto su una qualche superficie, e ho pensato 'Lo sto davvero facendo? È follia!'"

"Il costume poi, fa una gran parte del lavoro, ma allo stesso tempo, sei tu a doverti mettere d'impegno per combatterci all'interno e farlo funzionare. È una combinazione delle due cose" continua "Ma suscita una sensazione davvero unica indossarlo"

E quando gli chiedono se può rivelare qualcosa, qualunque cosa sul film, lui risponde: "Credo che sarà davvero un bel film!".

Da quel che sappiamo finora, le prime reazioni di The Batman descrivono un film dark e sorprendente, ma ovviamente dovremo aspettare l'arrivo del film nelle sale per poter concordare o meno con quanto detto.