The Batman, Robert Pattinson fa impazzire Matt Reeves: 'E' un attore immenso'

Nel corso di una recente intervista Matt Reeves, sceneggiatore e regista dell'attesissimo The Batman, ha elogiato il cast e la troupe del nuovo progetto DC Films, anticipando che il film sarà uno specchio della della società moderna.

Parlando col Daily Beast, Reeves ha dichiarato: "Per dirlo in breve, Batman sta andando alla grande. Abbiamo un cast e una troupe incredibili con cui adoro lavorare. Sto lavorando con il direttore della fotografia col quale ho girato Lasciami Entrare [Greig Fraser, ndr], che penso abbia un talento immenso. Riportare in vita quella collaborazione è stato incredibilmente eccitante per me, e anche molte persone con cui ho lavorato in altri film sono tornate. Siamo tutti come una grande famiglia, e sta andando alla grande."

Per quanto riguarda gli attori, dei quali il film è nutritissimo grazie ad un cast che include Robert Pattinson, Zoe Kravitz, Paul Dano, Colin Farrell e Jeffrey Wright, il regista ha proseguito: "Robert è un attore immenso e la cosa incredibile è che insieme a lui ci sono così tanti altri grandi attori! È stato davvero emozionante intraprendere questo viaggio con loro, perché siamo uniti dalla consapevolezza di voler fare qualcosa di totalmente diverso. Il film che stiamo realizzando, che ora è in pausa, è assolutamente radicato nel contesto di oggi. Non lo ignora."

Quali sono le vostre aspettative per il film? Ditecelo nei commenti.

Per altre notizie, guardate Ana de Armas come Poison Ivy e Tom Hiddleston come Joker in due bellissime fan-art.