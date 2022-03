The Batman, Robert Pattinson: 'Il COVID? Terrorizzato da ciò che sarebbe potuto accadere'

La produzione di The Batman è stata di quelle piuttosto travagliate: il film con Matt Reeves ha dovuto, come tante altre produzioni, fare i conti con i problemi causati dalla pandemia, trovandosi anche ad affrontare la positività di un membro non esattamente poco rilevante del cast, vale a dire Robert Pattinson.

Mentre Zoe Kravitz riceve i complimenti di Michelle Pfeiffer e Halle Berry per la sua Catwoman, dunque, lo stesso Robert Pattinson torna a parlare del giorno in cui scoprì di essere positivo al COVID, ammettendo di aver provato non poca paura per quelle che sarebbero state a quel punto le sorti della produzione.

"Tutta la situazione m'imbarazzò parecchio, ad essere onesti. Accadde poco tempo dopo l'inizio delle riprese e tutti furono così gentili con me. Andy Serkis, con cui stavo lavorando in quel periodo, fu assolutamente adorabile. Io ero terrorizzato dall'idea di ciò che sarebbe potuto accadere alla produzione. Da quel punto in poi però, niente è più andato storto" sono state le parole del Bruce Wayne del film di Matt Reeves.

Tutto è bene quel che finisce bene, dunque: Pattinson ha superato senza problemi il COVID, e The Batman ha avuto il suo protagonista perfettamente integro. Universo DC a parte, comunque, Robert Pattinson ha svelato gli universi cinematografici in cui sogna di apparire.