The Batman, Robert Pattinson: 'Il mio Bruce Wayne non è come gli altri'

Il Batman di Robert Pattinson sta per arrivare sul grande schermo e a quanto pare sarà totalmente diverso da tutti quelli che avete visto sino ad ora. A rivelarlo è stato proprio il suo interprete in una recente intervista, sottolineando come questo personaggio ripartirà totalmente da zero.

Parlando con Empire, Robert Pattinson ha spiegato perchè questo iconico eroe di Gotham City sarà diverso da tutte le versioni viste in precedenza:

"Il mio Bruce Wayne non è come gli altri. Si è nascosto. Non è affatto un socialite. Sta costruendo tutti questi piccoli aggeggi e cose ipertecnologiche tutto da solo, solo con Alfred. E anche Alfred pensa che ormai sia uscito fuori di senno".

Insomma, vietati i paragoni con gli illustri Batman di Michael Keaton, Christian Bale, Ben Affleck e tutti gli altri che lo hanno preceduto. Questo è un Uomo Pipistrello completamente nuovo, alle origini del suo mito che, nel suo secondo anno da vigilante si trova a fare i conti con una società corrotta e l'ascesa di terribili antagonisti.

The Batman di Matt Reeves arriverà nelle sale nel 2022 ed è forse il film più atteso del nuovo anno. Voi cosa vi aspettate da questa pellicola? Se vi va, diteci la vostra nell'apposita sezione dedicata ai commenti.