The Batman, Robert Pattinson è guarito: ripartono le riprese del film DC

14 giorni esatti dopo che Robert Pattinson è risultato positivo al Coronavirus, con la conseguente messa in quarantena di tutti i principali addetti ai lavori del film, Warner Bros ha annunciato ufficialmente il ritorno sul set di The Batman.

Le riprese ai Leavesden Studios di Londra erano infatti ferme dallo scorso 3 settembre, ma secondo quanto riportato da Variety Pattinson è ora stato autorizzato ad indossare nuovamente il mantello del Cavaliere di Gotham.

"Dopo una pausa per le precauzioni di quarantena del Covid 19, le riprese di The Batman sono ora ripartite nel Regno Unito" ha dichiarato un portavoce dello studio.

Matt Reeves, lo ricordiamo, ha già girato circa il 25% del film prima del lockdown - parte di cui abbiamo avuto un assaggio con il primo trailer di The Batman diffuso al DC FanDome - ed è tornato sul set il 1° settembre per terminare i lavori in vista dell'uscita ad ottobre 2021. In queste due settimane, come anticipato, la produzione ha continuato a lavorare ai set che ospiteranno le riprese dei prossimi mesi.

Nel cast del film, oltre a Pattinson, troviamo anche Zoe Kravitz, Andy Serkis, Colin Farrell, Paul Dano e Jeffrey Wright. Intanto, qui potete trovare alcune promo art ufficiali di The Batman .