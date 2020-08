The Batman, Robert Pattinson è un giovane Cavaliere Oscuro nel primo trailer del film DC

L'attesa è finalmente finita: Matt Reeves è salito sul palco del DC FanDome insieme all'ombra della nuova Batmobile per presentare il primo teaser ufficiale dell'atteso The Batman, il film che firmerà il debutto di Robert Pattinson nel ruolo del Cavaliere Oscuro.

Come anticipato dalle informazioni emerse nei mesi scorsi e dalle prime immagini di Pattinson nei panni di Bruce Wayne, il filmato presenta un tono piuttosto cupo e mostra il giovane eroe al suo secondo anno come protettore di Gotham, con tutti i problemi che ne derivano. Durante il panel, il regista ha inoltre confermato che si tratterà di una sorta di detective story.



Il film vedrà anche Zoe Kravitz nei panni di Catwoman, Paul Dano in quelli dell'Enigmista, Colin Farrell nel ruolo del Pinguino, Andy Serkis come Alfred, Jeffrey Wright nel ruolo del Commissario Gordon e John Turturro nei panni di Carmine Falcone. Faranno parte del cast anche Peter Sarsgaard e l'esordiente Jayme Lawson.

The Batman uscirà al cinema il 1° ottobre 2021. Voi cosa ne pensate? Vi ha convinto questo primo trailer? Fateci sapere la vostra nei commenti qui sotto. Durante il DC FanDome, lo ricordiamo, sono stati presentati tra gli altri anche il nuovo trailer di Wonder Woman 1984 e il trailer della Snyder Cut di Justice League.