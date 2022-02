The Batman, Robert Pattinson: Sarà molto triste, non come i film precedenti

Dopo aver parlato delle condizioni di Gotham dopo la comparsa di Batman, Robert Pattinson ha anticipato la tragicità alla base del nuovo attesissimo cinecomic DC Films dedicato al Cavaliere Oscuro, The Batman.

Nel corso di un'intervista con GQ, la star ha parlato dell'eredità di Bruce Wayne concentrandosi su una scena particolare del film, che ritrarrà Bruce mentre si confronta con il suo mentore e figura paterna Alfred Pennyworth (Andy Serkis): nella sequenza il maggiordomo dei Wayne gli chiede cosa penserebbe la sua famiglia del suo alter ego. "E a quel punto Bruce gli dice: 'Questa è l'eredità della mia famiglia. Se non lo faccio, allora non c'è nient'altro per me'", ha spiegato Robert Pattinson. "Ma la curiosità è che ho sempre letto quella battuta non come, 'Per me non c'è nient'altro oltre a questo', come, 'Oh no, non ho un altro scopo.' Mi piace leggere quella battuta come se Bruce dicesse: 'Voglio controllare quell'eredità...'".

Secondo l'attore, questa disperazione è ciò che rende The Batman diverso. "Penso che questo aspetto renda il film e il personaggio molto più triste", ha continuato Pattinson. "Ve lo assicuro, è un film estremamente triste. Bruce lotta per trovare dentro di sé un qualche elemento di speranza. Non lo cerca solo nella città, ma dentro di sé. Nei film precedenti, generalmente, Bruce non mette mai in dubbio le proprie capacità; mette in dubbio la capacità della città di cambiare."

The Batman uscirà il 3 marzo. Per altre informazioni, ecco cosa ha detto Robert Pattinson a proposito della scena iniziale di The Batman.