The Batman: Robert Pattinson è ancora nelle fasi iniziali di allenamento per il suo fisico

Nel corso della campagna promozionale di The Lighthouse, Robert Pattinson si è ovviamente prestato al rito delle interviste e per l'occasione gli è capitato di rispondere per quanto ha potuto ad alcune domande circa il suo prossimo attesissimo impegno: The Batman di Matt Reeves.

Stavolta, in particolare, una giornalista ha chiesto all'attore se avesse già iniziato gli allenamenti per scolpire al meglio il proprio fisico in vista dell'impegnativo ruolo e la risposta di Pattinson non è mancata: "Sono nelle fasi iniziali, molto molto iniziali. Quando ero più giovane non l'ho mai fatto, ma adesso con il procedere dell'età sono improvvisamente diventato consapevole di star invecchiando", ha commentato Pattinson prima di scherzare sul fatto che gli servirebbe un trapianto di anca.

Nel corso di una precedente intervista e sempre in riferimento a The Batman, Pattinson aveva avuto modo di anticipare qualche dettaglio circa il nuovo costume che vedremo nella pellicola: "Matt ha un'idea davvero fantastica al riguardo. Penso che questa cosa sarà molto, molto figa".

Pattinson ha anche rivelato maggiori dettagli relativamente al suo incontro con Christopher Nolan: come vi abbiamo spiegato qualche tempo fa, l'attore ha ricevuto la chiamata che gli confermava il ruolo di Batman durante il primo giorno di riprese di Tenet, nuovo film del regista della trilogia del Cavaliere Oscuro nel quale è protagonista insieme a John David Washington: l'autore britannico, dal quale Pattinson si precipitò chiedendo consigli in vista dell'interpretazione nei panni di Batman, gli ha "spiegato nel dettaglio come togliermi rapidamente il trucco dalla faccia ... tra le altre cose", ha scherzato l'attore.

Con l'ingresso di Zoe Kravitz come Catwoman e Paul Dano come Enigmista, la produzione su The Batman negli ultimi giorni ha subìto un'improvvisa accelerata, quindi rimanente sintonizzati per ulteriori aggiornamenti. L'uscita del film, lo ricordiamo, è fissata per il 25 giugno 2021.