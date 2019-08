The Batman, Robert Pattinson in una fan art con l'uniforme di Ben Affleck

Con il Marvel Cinematic Universe pronto a varare la Fase 4, la Warner Bros. si è attrezzata rinnovando una delle punte di diamante del canone DC: Robert Pattinson sarà infatti il protagonista di The Batman, e c’è chi già se lo immagina con l’uniforme dell’attore e regista che ha vestito i panni dell’eroe notturno prima di lui.

I tempi dei vampiri luccicanti sembrano davvero passati: Robert Pattinson, che non ha interpretato soltanto Edward Cullen nella saga di Twilight – aveva esordito in Harry Potter e il Calice di Fuoco nel 2005 per poi trovarsi nei cast di grandi registi come David Cronenberg o Werner Herzog –, sarà prossimamente il nuovo Cavaliere Oscuro di casa DC con The Batman.

Ben Affleck, l’ultimo volto noto dell’uomo pipistrello apparso in Batman v Superman, Suicide Squad e Justice League, ha assistito suo malgrado a un primo passaggio di testimone grazie alla fan art realizzata da un appassionato di fumetti: nell’immagine Robert Pattinson indossa la celebre uniforme di Batman nell’attesa di poterlo vedere in carne e ossa nel film scritto e diretto da Matt Reeves.

La produzione di The Batman, prevista attualmente per il 2020, sta mantenendo il massimo riserbo sull’opera che dovrebbe rivitalizzare una delle icone per eccellenza del panorama fumettistico: le notizie che circolano sul film si inseguono a ritmo sostenuto mentre uno scrittore d’eccezione ha provato a sceneggiare Batman, ottenendo risultati davvero fuori dal comune.