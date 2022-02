The Batman, Robert Pattinson elogia Christian Bale: 'La sua voce da Batman è così iconica'

Manca davvero pochissimo all'arrivo di The Batman al cinema, e i fan sono in trepidante attesa di vedere cosa farà Robert Pattinson nel ruolo. L'attore, nel frattempo, non ha che elogi per il suo predecessore Christian Bale.

Parlando a lungo del film e della sua carriera con i microfoni di GQ, il protagonista di The Batman ha ovviamente affrontato anche l'aspetto più "tecnico" del calarsi nei panni di un supereroe così amato, e ha spiegato qual è stato quell'elemento che crede Christian Bale abbia davvero fatto suo nell'interpretare l'Uomo Pipistrello.

"Credo che Christian Bale abbia fatto un lavoro fenomenale" ha infatti premesso nel video che trovate anche in calce alla notizia "La voce che ha utilizzato per il ruolo è davvero iconica. È praticamente impossibile non farla [quando si pensa a Batman]".

"Ed è davvero difficile abituarsi a parlare con un registro vocale più basso. E farlo per tutto quel tempo... Voglio dire, ci sono un sacco di scene in questo film piene di dialoghi e piuttosto lunghe per Batman, il che è alquanto peculiare se rapportato ad altri film nella serie, e cercare di rimanere costanti con quel tono di voce così basso, e donargli le giuste sfumature e l'interpretazione adatta è davvero difficile. Davvero difficile!" ha poi concluso.

E chissà che voce avrà il suo Cavaliere Oscuro nel film di Matt Reeves... Un'idea ce la siamo già fatta dai vari teaser e trailer di The Batman diffusi finora, ma ovviamente dovremo attendere il 3 marzo per goderci tutto sul grande schermo.