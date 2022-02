The Batman, Robert Pattinson: 'E' la cosa più difficile che abbia mai fatto'

Mentre sui social continuano a rimbalzare informazioni sul possibile villain segreto di The Batman, il protagonista Robert Pattinson ha parlato del processo di realizzazione del nuovo cinecomic dedicato al Cavaliere Oscuro della DC.

In una recente intervista a tutto campo con GQ, la star ha parlato della sua esperienza sul set nei panni di Batman e dell'effetto che il personaggio ha avuto su di lui, non solo come attore ma anche come persona. In particolare, l'attore ha descritto in dettaglio l'immensa pressione che si è dovuto caricare sulle spalle per interpretare Batman, sia in termini di popolarità che di mentalità, e come quella pressione lo abbia influenzato nel suo lavoro.

"Ho sempre avuto quest'ancora di salvezza, con Batman: invece che pensare di essere diventato materiale per i titoli dei giornali, volevo concentrarmi sulla bellezza di questa possibilità, sentirmi coinvolto e non prigioniero. Tutti quelli che ho conosciuto, quando hanno dovuto affrontare una piccola impennata nella propria carriera o nella propria vita, poi hanno dovuto fermarsi e farci i conti. Quindi durante le riprese, anche se ero incredibilmente impegnato per tutto il tempo, anche se stavo facendo qualcosa che mi gettava addosso tantissima pressione, anche se è stato di gran lunga il lavoro più difficile che abbia mai fatto... alla fine della giornata mi dicevo che stavo interpretando Batman."

The Batman uscirà nei cinema italiani dal 3 marzo. Per altre letture, Robert Pattinson ha anche svelato quali villain vorrebbe vedere nel sequel di The Batman.