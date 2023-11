The Batman, Robert Pattinson ha dormito 6 mesi su un gommone: 'Non avevo altro'

Nel corso di una nuova intervista, la star di The Batman Robert Pattinson ha svelato di aver dormito per sei mesi su un gommone, utilizzato come unico divano di casa in un momento particolarmente difficile della sua vita.

Parlando con Architectural Digest Robert Pattinson, che molto presto tornerà nella Gotham City di Matt Reeves per le riprese di The Batman: Parte 2 in uscita il 3 ottobre 2025, ha avuto modo di parlare del primo divano che ha progettato insieme alla designer Nicole Gordon. L'occasione, però, gli ha fornito la scusa perfetta per raccontare un aneddoto alquanto sorprendente: "C'è stato un tempo in cui l'unico mobile che ho avuto per circa sei mesi dentro casa era un gommone che fungeva anche da divano, letto e tavolo da pranzo", ha ricordato Pattinson. "Mi è piaciuto moltissimo, ma allo stesso tempo mi ha causato molti problemi alla schiena."

Il divano che Robert Pattinson ha creato con Nicole Gordon è sicuramente un grande upgrade rispetto al suo mobile gonfiabile. Una passione, quella del design, sbocciata nel tempo libero dopo la conclusione delle riprese di The Batman del 2022. "La mia idea di design ruota intorno a mobili che penso possano far interagire le persone in modo giocoso e del tutto informale", ha detto Pattinson ad AD. “Si tratta di elementi sproporzionati e sovradimensionati che trovo piuttosto divertenti. E mentre realizzavo alcuni modelli in argilla, ho scoperto che le curve organiche sovrapposte avevano un effetto simile”. Il divano creato da Robert Pattinson ha una forma ad orecchio ed è fatto in tessuto di velluto di lino bianco: si trova attualmente in mostra da JF Chen a Los Angeles.

Tornado al mondo del cinema, leggete le prime reazioni a Mickey17 di Bong Joon-ho, nuovo film del regista sud-coreano che arriverà a marzo 2024 e avrà per protagonista proprio Robert Pattinson.