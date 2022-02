The Batman, Robert Pattinson sul direttore della fotografia: 'È un genio!'

Nel corso di una recente chiacchierata con Collider, Robert Pattinson e Zoe Kravitz hanno discusso del film più atteso dell'anno, ovvero The Batman di Matt Reeves, che li vedrà recitare nei panni del Cavaliere Oscuro e di Catwoman, rispettivamente. Tra le altre cose, Pattinson ha elogiato il lavoro del direttore della fotografia Greig Fraiser.

Divenuto celebre per il suo lavoro in pellicole come Zero Dark Thirty, Foxcatcher ma anche Rogue One: A Star Wars Story e più di recente in Dune per il quale è stato candidato agli Oscar 2022 per la miglior fotografia, Fraser è stato elogiato anche da Pattinson per il suo lavoro in The Batman:

"Greig mi diceva spesso che una cosa che gli dicevano frequentemente quando era a scuola di cinema era che le cose più difficili da illuminare nei film erano due: l'elmetto di Darth Vader e il cappuccio di Batman. Lui è un genio assoluto. Cioè è folle, tu ci stai dentro, lo indossi e anche nella proba costume e tutto il resto non ti rendi conto di quanto sia difficile da illuminare il cappuccio. Voglio dire, sei sempre nell'ombra, qualunque cosa tu faccia. E in qualche modo è riuscito a trovare un modo per farlo sembrare fantastico, sembra Batman, ma puoi anche vedere espressioni e cose del genere."

Concorde nelle lodi a Fraser anche Zoe Kravitz, la quale ha sottolineato il fatto che un lavoro tanto difficile sembrasse assolutamente facile mentre lo faceva il direttore della fotografia: "E' proprio questo il punto, lo faceva sembrare davvero molto semplice. Quindi era molto difficile per noi sapere quale fosse l'aspetto più difficile, dato che lui sembrava così a suo agio".

Nell'attesa di vedere The Batman al cinema dal 3 marzo 2022, potete recuperare l'ultimo trailer dell'NBA di The Batman e il consiglio di Christian Bale a Robert Pattinson.