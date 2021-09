The Batman, Robert Pattinson sul DC FanDome: 'Io e Zoe Kravitz abbiamo delle sorprese

A pochi giorni dalla nuova foto ufficiale di The Batman e il nuovo sguardo a Catwoman di Zoe Kravitz, lo schivo protagonista del nuovo cinecomic DC Films Robert Pattinson è tornato a parlare dell'attesissimo lungometraggio diretto da Matt Reeves.

In una recente intervista con Variety, l'interprete di Bruce Wayne ha anticipato ciò che il cast e la troupe del film porteranno al DC FanDome, l'atteso evento globale per fan DC in arrivo il 16 ottobre durante il quale debutterà un nuovo trailer di The Batman, anticipando in particolare che ci saranno "molte piccole sorprese". "Io e Zoë abbiamo fatto alcune cose insieme. È una piccola cosa divertente", ha rivelato Robert Pattinson. "Ci sono molte piccole sorprese per questo appuntamento." L'attore ha anche scherzato sul fatto di aver visto alcuni segmenti dell'epopea diretta da Matt Reeves. "Ho visto parte del film ed è davvero fantastico", ha detto la star. "È davvero fico."

Robert Pattinson, lo ricordiamo, non aveva presenziato alla prima edizione del DC FanDome, tenutasi ad agosto 2020, e il film era stato sponsorizzato in solitaria dal regista e sceneggiatore Matt Reeves, che era apparso sul palco virtuale dell'evento per rivelare qualche curioso retroscena sulla produzione - allora ancora in corso - e lanciare l'acclamato primo trailer promozionale. Che in questa seconda edizione Robert Pattinson e Zoe Kravitz saranno presenti in qualche modo? Staremo a vedere.

Ricordiamo che The Batman uscirai 4 marzo 2022. Il film include anche Colin Farrell come The Penguin, Paul Dano come The Riddler, John Turturro come Carmine Falcone, Peter Sarsgaard come Gil Colson, Jayme Lawson come Bella Real, Barry Keoghan come ufficiale Stanley Merkel e Andy Serkis come Alfred Pennyworth.