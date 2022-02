The Batman, Robert Pattinson: 'Da quando c'è Bruce Gotham è peggiorata'

L'eroe di cui Gotham ha bisogno? Non ne saremmo così sicuri! Secondo Robert Pattinson, infatti, l'operato del suo Batman non avrebbe apportato alcun miglioramento alla qualità della vita dei suoi concittadini, causando anzi un netto peggioramento delle condizioni della città teatro delle vicende di Bruce Wayne.

Dopo aver definito il suo Bruce Wayne un pazzoide nichilista, infatti, Pattinson si è espresso in questi termini sulle conseguenze delle azioni del nostro eroe: "Queste cose che lui sta facendo non stanno neanche funzionando. Lui è attivo da due anni, e da allora il crimine è addirittura peggiorato rispetto a prima che Bruce diventasse Batman. La gente di Gotham pensa che lui sia semplicemente un altro sintomo della situazione di mer*a della città" sono state le parole dell'attore.

Pattinson ha poi proseguito: "C'è questa scena durante la quale lui picchia tutti sui binari di un treno, e amo il fatto che in una parte dello script il tizio che sta salvando dica: 'Ah! È anche peggio!'. Vieni aggredito dai membri di una gang e una specie di mostro arriva e picchia tutti. Il tipo non ha idea del fatto che Batman sia arrivato a salvarlo. Per lui è una specie di lupo mannaro".

Cosa ne pensate? Credete che Batman abbia qualche responsabilità per la situazione di Gotham? Diteci la vostra nei commenti! Sempre Pattinson, intanto, ha elogiato il lavoro svolto da Christian Bale sul suo Bruce Wayne.