The Batman, Robert Pattinson è cresciuto guardando le repliche di Adam West

A pochi giorni dall'uscita nelle sale di The Batman, il protagonista Robert Pattinson ha raccontato di essere stato un fan del Batman di Adam West degli anni '60 quando era bambino. I toni delle due versioni non potrebbero essere più differenti ma la star ha confessato che da piccolo pensava fosse pensato per essere serio.

Alla première londinese di The Batman è stato chiesto a Pattinson quale versione dell'Uomo Pipistrello l'ha maggiormente influenzato, l'attore ha spiegato che le varie versioni 'rappresentavano diverse sezioni della mia vita', con in primis il sequel di Tim Burton del 1992, probabilmente perché fu la prima versione che vide.



Tuttavia Pattinson ha raccontato la sua visione del Batman cartoonesco degli anni '60, con Adam West scomparso nel 2017:"Sono cresciuto con Adam West, era ancora in onda quando la tv inglese aveva solo quattro canali. Stavano ancora facendo repliche 40 anni dopo. Ho pensato che fosse uno show tv davvero serio! Penso che il mio costume da bambino fosse quello di Adam West".



Originariamente in onda su ABC dal 1966, lo show tv Batman vedeva West nei panni di Bruce Wayne/Batman, Burt Ward in quelli di Dick Grayson/Robin e la classica gallery di villain, con il Joker di Cesar Romero e il Pinguino di Burgess Meredith.

Nello stesso anno uscì anche un film con Lee Meriwether nei panni di Catwoman.



The Batman arriverà a marzo nelle sale insieme ad altri titoli molto attesi come Morbius.