The Batman, ecco Robert Pattinson nel costume di Batman Rinascita

Robert Pattinson sarà con ogni probabilità il volto di Bruce Wayne nel prossimo The Batman, film del DC Extended Universe incentrato, ovviamente, sul Cavaliere Oscuro. Riuscirà l'attore a far meglio del, per usare un eufemismo, non troppo amato Ben Affleck?

Una domanda che troverà eventualmente risposta solo tra qualche tempo. Nel frattempo, però, possiamo cominciare ad ammirare Robert Pattinson nei panni di Batman grazie ad alcune immagini che, nelle ultime ore, hanno cominciato a circolare su Instagram.

In questa, in particolare, Pattinson indossa il costume di Batman che abbiamo potuto osservare in Batman Rinascita, la serie parte del reboot DC Rebirth partito nel 2016 con lo scopo di azzerare la continuity partita con The New 52. Non è, ovviamente, l'unica fanart dedicata all'ipotetico Batman di Pattinson: sin dalla nascita dell'indiscrezione vari digital artist hanno postato le loro creazioni.

I fan, in realtà, non hanno preso benissimo l'idea di Pattinson come nuovo Batman, tanto da far partire già una petizione per sostituirlo. Sull'attore, nonostante le tante produzioni importanti a cui ha preso parte nel corso della sua carriera, pesa probabilmente ancora il pregiudizio dovuto alla partecipazione alla saga di Twilight, prodotto indirizzato sicuramente ad un pubblico più giovane e non molto apprezzato dalla critica.

Lo stesso Robert Pattinson, interpellato durante il festival di Cannes, non ha rilasciato dichiarazioni in merito.