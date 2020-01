The Batman: Robert Pattinson confessa il vero motivo per cui ha voluto recitare nel film

Dopo il successo mondiale ottenuto grazie alla saga di Twilight, nel ruolo del bel vampiro Edward Cullen, Robert Pattinson si è dedicato negli ultimi anni soprattutto a film d'autore, lavorando anche con diversi registi importanti. Anche per questo motivo la scelta d'interpretare un personaggio iconico e pop come Batman ha spiazzato alcuni fan.

Secondo Robert Pattinson tuttavia il ruolo di Bruce Wayne/Batman è coerente con i personaggi interpretati negli ultimi anni:"C'era qualcosa che mi ha sempre attratto. Mi sembra che esista al di fuori del mondo che comprende questi film di successo. I film di Batman hanno sempre attratto registi molto bravi, con attori molto bravi nel ruolo. Ha un retaggio e un lignaggio che non sembra fatto solo per l'incasso".

Pattinson riconosce un'aura di qualità ai progetti che hanno coinvolto Batman, a partire dalla serie tv degli anni '60 con Adam West.



"Anche com'è stata fatta la serie tv. La gente continua a guardare la serie tv. Voglio dire, è un classico programma per la tv ed è molto, molto ben fatto" ha dichiarato Pattinson "E le performance sono fantastiche, è un tipo di show tv pop molto interessante e divertente".

L'attore ha poi approfondito la sua opinione:"Non è come se avessero appena girato un film in modo da poter vendere dei giocattoli. Sono sicuro che c'era una parte di loro che lo faceva, ma nel primo Batman Jack Nicholson interpreta il cattivo! C'è qualcosa di molto speciale in questo. E anche per quei film di Tim Burton su Batman, quando ero più giovane ne ero ossessionato".

The Batman arriverà nelle sale nell'estate 2021. Colin Farrell sarà il Pinguino mentre nei panni dell'Enigmista ci sarà Paul Dano.