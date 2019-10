The Batman: anche Robert Pattinson si complimenta con l'amica Zoe Kravitz

Dopo gli auguri di Halle Berry e i consigli di Michelle Pfeiffer, Zoe Kravitz ha ricevuto anche i complimenti del futuro collega Robert Pattinson per il ruolo di Catwoman in The Batman.

"Sì! Zoe è fantastica e la conosco da anni e anni e anni" ha detto il nuovo interprete del Cavaliere Oscuro durante una recente intervista con Variety."Voglio dire, siamo amici da circa dieci anni e lei è davvero brillante."

A pochi mesi dall'inizio delle riprese, che dovrebbero iniziare nella prima parte del 2020, Pattinson è alle prese con fasi iniziali del suo allentamento e ha recentemente rivelato di volere una voce simile a quella di Willem Dafoe per il suo Batman.

Scritto e diretto da Reeves, The Batman arriverà nelle sale il 25 giugno 2021 e vedrà nel cast anche Paul Dano nei panni dell'Enigmista e Jeffrey Right in quelli del Commissario Gordon. Come confermato di recente anche dal co-sceneggiatore Mattson Tomlin, il film porterà per la prima volta sul grande schermo un Batman in modalità detective. Secondo alcune indiscrezioni, al momento non confermate, potrebbe essere basato su "Il Lungo Halloween."

La pellicola debutterà nelle sale il 25 giugno 2021. Restando in casa DC, il 6 agosto successivo sarà il turno del The Suicide Squad di James Gunn, di cui sono stati avvistati di recente Idris Elba e John Cena sul set del film.