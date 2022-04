The Batman, Robert Pattinson commenta il finale: 'Diverso da tutti i film precedenti'

Dopo aver letto le dichiarazioni di Zoe Kravitz sulla storia d amore tra Batman e Catwoman in The Batman, continuiamo a proporvi alcune curiosità tratte dal libro 'The Art of the Batman', che esplora il dietro le quinte del film scritto e diretto da Matt Reeves.

Nello specifico, Robert Pattinson ha offerto un'interessante chiave di lettura sul finale di The Batman, sottolineando quanto sia diverso da tutti i film della saga realizzati in precedenza: "All'inizio della storia, Bruce non pensa che la città sia in grado di guarire da sola e si trova al centro di una spirale discendente: sta combattendo una battaglia senza speranza, che in cuor suo sa che finirà con una sconfitta. Fin dall'inizio mi è sempre piaciuta l'idea alla fine il film permette al protagonista di iniziare a sperare, almeno un po'. E probabilmente è la cosa più dolorosa che è costretto a fare: vedete, se ti chiudi di fronte al mondo e costringi te stesso a non provare più niente, tornare ad aprirti e iniziare a sperare di nuovo è ancora, perché sai che si ti apri alla speranza ti apri anche alla possibilità di rimanere deluso, di farti male di nuovo."

Robert Pattinson ha aggiunto: "Una delle prime idee su cui ho riflettuta è stata questa. Le storie di Batman finiscono con lui che crede di aver dato speranza alla città, guarda indietro al simbolo di Batman e a ciò che ha fatto e spera che tutta la storia possa ispirare la città a ritrovare la speranza e a creare un futuro più luminoso. In questo film invece è il contrario: Batman è talmente impantanato nell'oscurità, è talmente soffocato dal suo spirito nichilista, che è la città a offrirgli uno spiraglio di speranza."

The Batman di Matt Reeves è disponibile in home video digitale per il noleggio e l'acquisto.