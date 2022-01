The Batman: Robert Pattinson cerca vendetta nel nuovo spot tv con Enigmista!

Sono ore piene per i fan del cavaliere oscuro: dopo la rivelazione dell'interprete di Thomas Wayne in The Batman, l'atteso cinecomic DC Films con protagonista Robert Pattinson è tornato a mostrarsi in un nuovo spot televisivo andato in onda negli Stati Uniti.

Nel filmato, che potete visionare in calce all'articolo, l'Enigmista schernisce Bruce Wayne come mai prima d'ora. E sebbene lo spot non conceda poi molto in termini di scene inedite, offre comunque una solida dimostrazione di quanto sarà formidabile e temibile il villain interpretato da Paul Dano.

Ricordiamo che The Batman sarà ambientato durante il secondo anno di attività da vigilante di Bruce Wayne a Gotham City, e vedrà la città presa di mira dall'Enigmista, qui ritratto come un pericoloso serial killer ben più inquietante e minaccioso rispetto alla sgargiante versione interpretata da Jim Carrey in Batman Forever. Inoltre, come potete vedere in questo spot televisivo, e come era già stato ampiamente rivelato dal precedente materiale promozionale, nel film ci sarà spazio anche per altri iconici personaggi DC: Zoe Kravitz interpreta infatti Selina Kyle/Catwoman, mentre Colin Farrell vestirà i panni di Oswald "Oz" Cobblepot/Penguin.

Per altre letture, sapete che a marzo The Batman si sfiderà a distanza con Moon Knight? La coincidenza ha conquistato l'attenzione dei fan, dato che molto spesso il cavaliere lunare è considerato il 'Batman della Marvel'.