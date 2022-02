The Batman, Robert Pattinson è il Cavaliere Oscuro nel motion poster del film

Manca sempre meno all'arrivo di The Batman nelle sale, e mentre attendiamo il film di Matt Reeves, dobbiamo "accontentarci" dei materiali promozionali della pellicola, come ad esempio questo nuovo motion poster con protagonista il Cavaliere Oscuro di Robert Pattinson.

"Quando quella luce appare in cielo, non è solo una chiamata. È un avvertimento".

È ciò che sentiamo dire sotto una fitta pioggia nel breve video del motion poster di The Batman, l'ultima trovata pubblicitaria per il cinecomic diretto da Matt Reeves in arrivo a marzo sul grande schermo.

Ma cosa avrà in serbo per noi il Batman di Robert Pattinson? Che sorprese ci riserverà questa nuova iterazione dell'Uomo Pipistrello?

Di certo vedremo un Bruce Wayne diverso dai precedenti, qui già alle prese con la sua doppia identità, ma ancora sulla strada per diventare l'eroe che tutti conosciamo. Dopotutto, come ha spiegato anche il regista in alcune interviste, il film può vantare una serie di ispirazioni che vanno dalla run fumettistica di Frank Miller e David Mazzucchelli dello stesso Batman a film come Taxi Driver, Chinatown e The French Connection, passando anche per... I Nirvana ("È come un Batman Kurt Cobain" aveva affermato Reeves dell'eroe di Pattinson).

Ma potremo verificare tutto ciò solo a partire dal 3 marzo, quanto The Batman arriverà al cinema.