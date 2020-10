The Batman, Robert Pattinson è in cima a una cattedrale nel nuovo video dal set

Sul set di The Batman si continua a lavorare instancabilmente: dopo lo stop dovuto alla positività di Robert Pattinson al coronavirus gli ingranaggi del film di Matt Reeves si sono immediatamente rimessi in moto, come testimoniano le foto e i video che in questi giorni continuano ad arrivare dai luoghi delle riprese.

Da Carmine Falcone a Catwoman, passando per l'attesissimo Pinguino di Colin Farrell: il set di The Batman ci sta regalando un bel po' di soddisfazioni in questi ultimi giorni, dandoci modo di prendere una boccata d'aria dopo la delusione del rinvio del film al 2022.

L'ultimo video rubato dal set riguarda dunque il nostro Robert Pattinson, che avevamo già visto nei giorni scorsi insieme al resto del cast durante la scena di un funerale: nella clip diffusa in queste ultime ore vediamo il nostro eroe ergersi dalla cima di una cattedrale, in quella che sembra una versione "alata" del costume del giustiziere mascherato di Gotham.

Per la crew di Matt Reeves, intanto, potrebbero esserci a breve dei nuovi problemi: le riprese di Batman si stanno svolgendo a Liverpool in questi giorni, ma la città sarebbe a serio rischio lockdown. In una delle ultime foto dal set di The Batman, intanto, ci sono anche John Turturro, Zoe Kravitz e Colin Farrell.