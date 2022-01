The Batman, Robert Pattinson: Il mio Bruce Wayne vive come un criminale di strada

Dopo aver dato un'occhiata al nuovo poster ufficiale di The Batman, torniamo a parlare dell'attesissimo cinecomic DC Films riproponendo le ultime dichiarazioni del protagonista Robert Pattinson, che ha discusso la sua interpretazione di Bruce Wayne col magazine francese Premiere.

"La cosa interessante è che questo Batman vive praticamente come un topo di fogna. Non è mai in casa, è sempre per strada. Vive una vita da criminale, ma senza commettere crimini! Da attore, mi sono sentito galvanizzato perché avevo la sensazione di poter lavorare molto con questo personaggio, la sensazione di poter tirarne fuori qualcosa. Ad ogni modo, credo di aver capito che posso interpretare un supereroe solo se si tratta di un tipo davvero sporco!" ha commentato con una risata.

Oltre alle sue riflessioni su Bruce Wayne e la sua vita da criminale, Robert Pattinson ha anche confermato in un'altra intervista che The Batman sarà più un film poliziesco che un film di supereroi, ribadendo: "Fin dal nostro primo incontro, il regista e co-sceneggiatore Matt Reeves mi ha detto: ' 'Voglio partire dall'idea che Batman sia il più grande investigatore del mondo'. Voleva fare un noir poliziesco, più che un film di supereroi. E, sapete, normalmente quando i registi dicono le cose, lo fanno solo per farsi pubblicità, per darsi un tono. Ma quando ho letto la sceneggiatura, era davvero così! È un film poliziesco in tutto e per tutto. Quello del detective è un aspetto di Batman molto importante nei fumetti, ma nei film è stato sempre un po' in secondo piano".

A proposito, guardate la prima scena in anteprima di The Batman: il film sarà al cinema dal 3 marzo prossimo.