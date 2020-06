The Batman: Robert Pattinson dà il bentornato a Michael Keaton in questa stupenda fan art

La notizia del ritorno di Michael Keaton ha conquistato i fan, ma qual è il Batman migliore? Robert Pattinson sarà in grado di raccogliere l'eredità con The Batman? Reggerà il confronto con il mitologico supereroe di Keaton? Domande inutili, visto che i due Uomini Pipistrello sembrano andare d'amore e d'accordo in questa fan art.

A presentarcela è l'artista noto come Pablo Ruiz su Instagram: "Sono davvero eccitato all'idea di vedere di nuovo Micael Keaton nel ruolo di Batman e credo che sarebbe magnifico se ci fosse un cameo con Robert Pattinson al fianco di Keaton in futuro".

Nell'immagine vediamo i due eroi in costume darsi la mano, mantenendo tutta la serietà che li contraddistingue. In effetti è difficile stabilire se Pattinson stia dando il bentornato al suo "antenato" del 1989 o se, al contrario, sia quest'ultimo a dare il benvenuto al nuovo assunto, in procinto di debuttare sotto l'ala di Matt Reeves nel 2021. A risaltare sono le differenze tra i due costumi e forse il look moderno risulta meno appariscente, sacrificando però lo stile che contraddistingue il Batman di Tim Burton.

Tempi strani per il Crociato Incappucciato: con il rumor sul possibile ritorno di Ben Affleck salgono a tre i Batman che potremmo vedere al cinema nei prossimi anni. A questo punto che si aggiungano pure Christian Bale e George Clooney, così da poter costituire una vera e propria Justice League di soli Batman!

Cosa ne pensate di tutto ciò? Siete emozionati per il ritorno di Keaton? Intanto sono in molti a chiedersi come ciò andrà ad influire sul film di Matt Reeves.