The Batman: Robert Pattinson arriva in streaming, HBO conferma la data di debutto!

The Batman di Matt Reeves ha riportato lustro al Cavaliere Oscuro dopo le non convincenti uscite per il DCEU che non hanno pienamente convinto critica e pubblico penalizzando non di poco la visione complessiva di Zack Snyder. Robert Pattinson, invece, ha da subito convinto tutti e il film si è rivelato un grande successo. Ora arriva in streaming!

Dopo averla già anticipata a suo tempo, e aver abbandonato la tendenza del 2021 di distribuire in sala e contemporaneamente in streaming i film del suo listino, la Warner ha confermato l'uscita in digitale di The Batman: la pellicola di Matt Reeves debutterà sul servizio di streaming HBO Max il 18 aprile, esattamente tra una settimana, per poi essere anche trasmesso su HBO in prima serata sabato 23 aprile.

Come dicevamo, se nel 2021 la Warner ha adottato una strategia di distribuzione "d'emergenza" con i film del suo listino distribuiti contemporaneamente sia nelle sale cinematografiche che in streaming su HBO Max (è accaduto con blockbuster come The Suicide Squad, Dune e recentemente anche per Matrix Resurrections), nel 2022 questa strategia è stata accantonata per favorire maggiormente il circuito della sale di tutto il mondo. Il CEO di WarrneMedia Jason Kilar ha, infatti, confermato che da quest'anno è prevista una finestra di esclusiva per la sala cinematografica di 45 giorni, oltre i quali il film potrà essere diffuso in streaming.

Come aggiunto sempre da Kilar, questa strategia verrà applicata anche agli altri cinecomic Warner in arrivo nelle sale: "Pensate a quando i film uscivano su HBO Max, ovvero dagli otto ai nove mesi dopo l'uscita al cinema. The Batman arriverà su HBO Max invece 46 giorni dopo l'uscita in sala. Si tratta di un cambiamento enorme rispetto a quello che succedeva nel 2018, 2017, 2016". Kilar, inoltre, ha chiarito che anche altri film del 2022, incluso Shazam! Fury of the Gods, Black Adam e Flash, arriveranno su HBO Max sei settimane dopo l'uscita nelle sale di tutto il mondo.