The Batman: Robert Pattinson e Andy Serkis lavoreranno sul rapporto tra Bruce e Alfred

Il The Batman di Matt Reeves sembra essere avvolto da un enorme e spesso mantello che non lascia trasparire nulla di ciò che accade sotto. Eppure, saltando di tetto in tetto, capita che il vento lo sollevi accidentalmente dandoci qualche indizio su quello che vedremo e stavolta è il turno di Bruce Wayne ed Alfred Pennyworth.

Nella nuova trasposizione Michael Caine ha passato il testimone ad Andy Serkis, che presterà il volto al maggiordomo inglese e proprio quest'ultimo ci ha fornito nuove informazioni sull'attesissima pellicola.

"Sarà dato molto spazio alla connessione tra Alfred e Bruce, sarà il centro stesso del film. Quella scritta da Matt è una sceneggiatura davvero pregiata". L'attore ha poi commentato lo stile di The Batman, aggiungendo che sarà molto più cupo e gelido delle precedenti trasposizioni.

Cosa sappiamo dunque? Poco tempo fa abbiamo avuto timide conferme che The Batman sarà ispirato a The Long Halloween, serie in 13 numeri di Jeph Loeb e Tim Sale, scelta di campo molto interessante, ma soprattutto diversa da quelle fatte finora per il Cavaliere Oscuro.

Il film avrà inoltre il sapore dei classici noir del cinema, come quelli a cui Reeves si è spirato per The Batman e ad aggiungere un nuovo tassello sono proprio le dichiarazioni di Serkis, che potrebbero spiegare anche la scelta di un Alfred così giovane per The Batman, quando il personaggio è storicamente dipinto come il saggio, ed anziano, consigliere del pupillo di casa Wayne.

La trama inizia lentamente a delinearsi e, proprio come il detective alato, anche noi, citando Jim Carrey, stiamo risolvendo poco per volta l'enigma più grande di tutti: "Indovina indovinello .. chi ha i pipistrelli nel cervello?"