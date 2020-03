The Batman, Robert Pattinson ammette: 'Twilight era roba davvero strana'

Robert Pattinson ne ha fatta di strada negli ultimi dieci anni: in attesa di The Batman e dopo prove come quelle a cui abbiamo assistito in Cosmopolis, Maps to the Stars e nel recente The Lighthouse l'Edward Cullen di Twilight e le relative critiche sembrano ormai solo un lontano ricordo.

Inevitabilmente, però, il passato di Pattinson nel noto franchise vampiresco di stampo marcatamente teen continua di tanto in tanto a tornare a galla, ma l'attore stesso sembra ormai ricordare i film girati al fianco di Kristen Stewart con una certa ironia.

"Anche prima di Twilight facevo roba abbastanza strana. E, ad essere onesti, ho sempre pensato che anche Twilight fosse qualcosa di piuttosto strano. È stato quel tipo di marketing a renderlo mainstream. Se dai uno sguardo alle interviste che facevo, cercavo di far uscire fuori questa cosa in ogni modo, puntavo su ogni elemento che potesse risultare assurdo e spingevo, spingevo, spingevo per farlo risaltare. Ma capisci bene che un solo ragazzo non può competere con l'intero dipartimento del marketing, 'È un'odissea romantica, è bellissimo'. E invece era tipo: 'No, è disgustoso!'" ha raccontato un divertito Robert Pattinson.

L'attore è intanto presente nelle immagini dal set in cui abbiamo finalmente visto la Batmobile di The Batman; anche il regista Kevin Smith è letteralmente impazzito per le nuove immagini di The Batman.