The Batman, Robert Pattinson ammette di essere ancora spaventato dai paparazzi

L'attore Robert Pattinson, nuovo protagonista di The Batman, ha avuto una carriera a dir poco eclettica a Hollywood, che va da una celebre apparizione in Harry Potter e il Calice di Fuoco a film d'autore come The Lighthouse e Cosmopolis.

Pattinson però divenne una celebrità mondiale grazie a Twilight, saga che lo ha lanciato ma dalla quale ha cercato di distaccarsi approdando in un tipo di cinema completamente diverso, con ruoli difficili in produzioni art-house destinate ai festival cinematografici, lavori che gli sono valsi il plauso della critica e una menzione nel nostro speciale sulle migliori personalità di Hollywood dello scorso decennio.

Tuttavia la fama gigantesca ottenuta con Twilight è rimasta e come risultato della sua popolarità l'attore si è ritrovato nel mirino dei paparazzi per anni, cosa che ancora oggi lo tormenta. Di recente, Pattinson si è aperto in una nuova intervista sui suoi ricordi che riguardano questo "fardello della fama", che lo ha tramutato in un vero e proprio bersaglio privo di ogni minima forma di vita privata. "Ho così tanti ricordi orribili legati ai paparazzi", ha detto l'attore a GQ. "E indosso ancora un'armatura protettiva, un cappuccio tirato su, un cappello".

L'intervista è stata registrata quando Pattinson stava girando Tenet, il nuovo film di Christopher Nolan, che lo ha tenuto lontano da casa per sette mesi: “Aver cura di sé è importante. Apprezzo molto il fatto di poter tornare a casa anche solo per pochi giorni, per avere il gusto di riposarmi."

Tenet uscirà a luglio, mentre The Batman arriverà a giugno 2021. Per altri approfondimenti vi rimandiamo a tutti i dettagli sulla tuta di Batman.