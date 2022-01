The Batman: rivelato il vero scandalo politico che ha ispirato la storia del film!

Il nuovo trailer italiano di The Batman ha ribadito ancora una volta che al centro della storia di Bruce Wayne e dell'Enigmista ci sarà un complotto politico che svelerà la vera natura di Gotham City, ma a quanto pare la vicenda è ispirata ad un celebre scandalo della storia degli Stati Uniti.

Il regista Matt Reeves ha infatti spiegato in una recente intervista con MovieMaker che la sua idea principale per questo film era riportare Batman alle sue radici noir, lasciandosi influenzare in particolare dalle prime apparizioni del personaggio in "Detective Comics n. 27" del 1939, in cui il vigilante è presentato dai creatori Bob Kane e Bill Finger come una figura simile ai protagonisti dei gialli hard-boiled dell'epoca. “Mi affascinava questa idea di Gotham come un luogo corrotto, in cui si cerca di nuotare controcorrente per combattere l'ingiustizia: questa, secondo me, è la quintessenza di Batman" ha dichiarato Matt Reeves.

L'autore ha poi svelato che l'idea principale alla base del film è stata lo scandalo Watergate, al centro del seminale thriller politico Tutti gli uomini del presidente di Alan J. Pakula. “Per la sceneggiatura avevo bisogno di una cospirazione profonda che si agitasse sotto la superficie di Gotham, e così ho guardato Tutti gli uomini del presidente e ho riletto il libro sul Watergate". Per chi non lo conoscesse, Tutti gli uomini del Presidente è un film sullo scandalo politico Watergate: interpretato da Robert Redford e Dustin Hoffman, racconta la storia vera di come i giornalisti del Washington Post Bob Woodward e Carl Bernstein scoprirono un sistema di corruzione politica che arrivava fino alla Casa Bianca, cosa che portò alla caduta del Presidente degli Stati Uniti Richard Nixon. Uscito nel 1976, e basato su eventi accaduti solo nel 1974, il film ottenne un'accoglienza plebiscitaria e venne candidato a otto premi Oscar, inclusi quelli per il miglior film e la miglior regia (vincendone quattro, tra i quali quello per la miglior sceneggiatura).

Non sorprende dunque che in The Batman ci sia un easter-egg legato a Tutti gli uomini del Presidente: il sindaco di Gotham Don Mitchell Jr. (interpretato da Rupert Penry-Jones) e il procuratore distrettuale Gil Colson (interpretato da Peter Sarsgaard) portano infatti i cognomi delle figure chiave dello scandalo Watergate, il riparatore Chuck Colson e il responsabile della campagna elettorale John N. Mitchell. "E' una citazione volontaria" ha ammesso Reeves. "In un certo senso, volevo che quella cospirazione entrasse davvero nel mio film".

The Batman uscirà in Italia dal 3 marzo solo al cinema. Per altre letture, sapete che The Batman sarà il film più lungo di sempre nella saga del Cavaliere Oscuro?