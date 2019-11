The Batman, rivelato il ruolo della giovane esordiente Jayme Lawson

Nei giorni scorsi è emersa la notizia che Jayme Lawson si è unita a The Batman in un ruolo misterioso, e l'assoluta segretezza intorno all'identità del personaggio ha spinto i fan a credere che la giovane attrice esordiente avrebbe interpretato Barbara Gordon, alias Batgirl.

La ragione di queste ipotesi è presto spiegata: Jeffrey Wright è stato scelto per interpretare il commissario Jim Gordon, padre di Barbara, e per ovvie ragioni è evidente che la figlia del celebre poliziotto di Gotham avrebbe dovuto avere la pelle nera.

A quanto pare però i sogni dei fan sono destinati ad andare in frantumi: io9 ha rivelato che la Lawson interpreterà una ragazza di nome Bella, personaggio descritto come "un candidato politico in corsa per l'ufficio distrettuale di Gotham". Dunque questa Bella non avrà a che fare con la famiglia Gordon, bensì molto più probabilmente con Harvey Dent, che secondo le voci dovrebbe avere un ruolo importante nel film di Matt Reeves: che la ragazza sia la diretta concorrente di Dent per la carica di procuratore distrettuale? Staremo a vedere.

Ad oggi non sappiamo ancora chi reciterà nella parte del futuro Due Facce, anche se i rumor hanno parlato di Matthew McConaughey e John David Washington, che a quanto pare sarebbero in lizza per la parte. Il cast, lo ricordiamo, comprende Zoe Kravitz nei panni di Catwoman e Paul Dano in quelli dell'Enigmista, mentre Andy Serkis e Colin Farrell sono in trattative avanzate per i ruoli di Alfred e Pinguino.

Ricordiamo che The Batman, atteso per il 25 giugno 2021, sarà non solo il primo capitolo di una nuova trilogia ma anche il primo passo di un Batman-Verse che nelle intenzioni della Warner Bros. includerà anche altri numerosi spin-off, come Batgirl e Nightwing.