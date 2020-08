The Batman, rivelato quando ricominceranno le riprese! E la data è molto vicina

Le riprese di The Batman sono state sospese a marzo, ma pochi minuti fa uno dei membri del cast del film ha affermato che la produzione molto presto riaccenderà le cineprese per completare il progetto scritto e diretto da Matt Reeves.

La pandemia di coronavirus (COVID-19) ha costretto più produzioni di quante possiamo contarne a fermare i lavori negli ultimi mesi, ma adesso sembra che anche la troupe di The Batman sia pronta a tornare sul set insieme a quelle degli altri grandi blockbuster che hanno ricevuto il via libera, come Mission: Impossible, Avatar 2 e Jurassic World: Dominion.

Con un post condiviso sulla propria pagina ufficiale del social network Twitter, l'attore Alex Ferns è ha anticipato che il progetto DC Films ricomincerà i lavori tra due settimane: Ferns, che ha interpretato Glukhov nell'acclamata serie tv Chernobyl della HBO, firmato con Warner Bros. per interpretare il ruolo del Commissario Pete Savage in The Batman, un personaggio creato appositamente per il film che sarà il capo del detective Jim Gordon tra i ranghi del dipartimento di Gotham City.

Sebbene nel post non specifichi che il set sul quale sta per tornare sia proprio quello di The Batman, Ferns non ha altri progetti in arrivo elencati nella sua pagina IMDB, quindi è assai probabile che il film in questione sia proprio quello attesissimo con Robert Pattinson e Zoe Kravitz.

Che l'annuncio ufficiale arrivi durante il tanto atteso DC FanDome? Staremo a vedere.