The Batman: rivelato concept art del film di Ben Affleck, spunta un nuovo costume!

Mentre il mondo ha perso la testa per The Batman spingendone gli incassi alle stelle, in queste ore è emerso online un concept art inedito del film mai fatto di Ben Affleck, ambientato nell'universo cinematografico creato e prodotto da Zack Snyder.

A svelarli sui propri canali social l'artista Keith Christensen, che ha preso parte alla produzione di The Batman ai tempi della 'gestione' Ben Affleck / Zack Snyder per poi passare a quella di Matt Reeves e Robert Pattinson: a testimoniarlo gli hashtag usati dall'artista a corredo dei due post che trovate in calce, tra i quali vengono citati sia Reeves che Pattinson, ma anche la didascalia della seconda pubblicazione, che recita: "Questa tuta è stata realizzata quando il protagonista e il regista del film era ancora Ben".

Ben Affleck aveva dunque messo in conto un drastico cambio di abito per il suo Batman rispetto a Batman v Superman: Dawn of Justice e Justice League, nei quali sotto la guida di Snyder il supereroe di Gotham aveva sfoggiato costumi fortemente ispirati alle opere di Frank Miller (tra l'altro Christensen, oltre ad essere accreditato come concept artist di The Batman, ha ricoperto lo stesso ruolo anche in Batman V Superman: Dawn of Justice). Da notare i forti toni di grigio ispirati ai costumi di Batman dei fumetti e il look vagamente simile a quello da armatura dei videogiochi Arkham Knight, citati in passato come ispirazione fondamentale del Batman di Affleck.

Curiosamente, anche Matt Reeves col suo The Batman avrebbe omaggiato i videogame Arkham in diversi aspetti, e del resto è facile immaginare l'evoluzione artistica di questa tuta di Ben Affleck in quella di Robert Pattinson, non così diverse tutto sommato. Cosa ve ne pare? Ditecelo nei commenti.