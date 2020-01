The Batman: rivelati nuovi dettagli sul costume e la Batmobile di Robert Pattinson?

Dall'epoca dell'annuncio di Robert Pattinson come nuovo Bruce Wayne/Batman ci si è subito domandati che look avrebbe avuto l'attore nei panni dell'iconico personaggio dei fumetti e soprattutto come si sarebbe inserito nella mente di Matt Reeves. Tutte domande che potrebbero avere risposta molto presto.

Secondo un nuovo rumor lanciato dal fan-sito Batman on Film, potremmo avere una prima occhiata del nuovo costume di Batman, nonché un'immagine della nuova Batmobile, molto presto. Il sito indica anche che il nuovo costume sarà diverso da ogni altra versione precedentemente apparsa sullo schermo finora, ma che dovrebbe comunque essere in linea con il tipo di costume che i fan si aspetterebbero dal personaggio. Il report indica poi che il Bruce Wayne di Pattinson sarà l'unico artefice del costume, che può voler dire che quest'ultimo potrebbe non essere dotato di quei gadget a cui eravamo abituati e degli accorgimenti delle Wayne Industries, ma che sarà composto solamente dalle risorse della persona.

Per quanto riguarda la nuova Batmobile, dovremmo poter averne una prima immagine molto presto, dato che le riprese stanno continuando secondo programma in luoghi finora pubblici. Il report indica anche che il veicolo sarà molto diverso di quello visto nella trilogia del Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan. Il veicolo avrà i suoi aggiornamenti, ovviamente, ma non sarà nemmeno stilizzata alla maniera dei Batman di Tim Burton o di quelli di Joel Schumacher.

Al momento sappiamo ancora poco o nulla della trama del film, ma recentemente Colin Farrell - che nel film interpreterà il Pinguino - ha confermato che la sceneggiatura è molto dark, come ci si aspetterebbe da Batman: "Sono in procinto di parlare con Matt Reeves, che è il regista e ha anche scritto la sceneggiatura. E, se posso dirlo, ha scritto una sceneggiatura davvero bella, oscura, commovente, davvero magnifica", ha detto Farrell. "È tutto molto silenzioso, ma è una sceneggiatura davvero meravigliosa che ha scritto con un profondo e vero amore per questi personaggi. Al momento stiamo finendo di progettare l'estetica della mia parte".

Vi ricordiamo che The Batman arriverà nei cinema il 25 giugno 2021. Nel cast ci saranno anche Jeffrey Wright (commissario Gordon), Zoe Kravitz (Catwoman), Andy Serkis nei panni di Alfred Pennyworth, John Turturro in quelli di Carmine Falcone e Paul Dano nei panni dell'Enigmista, mentre Peter Sarsgaard, l'aggiunta più recente, ha un ruolo attualmente sconosciuto.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alle dichiarazioni di Zoe Kravitz su The Batman.