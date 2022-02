The Batman, rivelati nuovi dettagli del tragico passato di Enigmista

Dopo la pubblicazione del motion poster di The Batman, sono emerse sul web nuove informazioni ufficiali relative all'Enigmista, il villain interpretato da Paul Dano nel prossimo cinecomic DC Films.

Le anticipazioni arrivano dal romanzo tie-in Before the Batman: An original movie novel, pubblicato da Random House e dedicato all'infanzia di Bruce Wayne: da queste pagine però emergono alcune descrizioni anche sul passato dell'Enigmista, dato che viene raccontata anche la storia di tale Edward Nashton, un orfano coetaneo di Bruce.

Ad un certo punto, dopo gli anni del liceo, Edward inizia a perdere interesse nella musica (per la quale era un prodigio) e iniziare ad appassionarsi agli enigmi. Vittima di bullismo - gli viene affibbiato il crudele soprannome di "Ed-weird", Ed lo Strano - comincia a sviluppare un risentimento nei confronti di Bruce Wayne, alimentato soprattutto per via della sua ricchezza. Nashton lavora sodo per assicurarsi il proprio futuro, pianificando di studiare contabilità forense per sviluppare ulteriormente la sua abilità con gli enigmi — ma nel frattempo non riesce a smettere di pensare a Bruce, il fortunato ragazzino ricco Bruce.

Il libro dunque sembra dipingere il ritratto di un Enigmista guidato dalla gelosia e dalla rabbia, ponendo le basi per ciò che gli spettatori vedranno nel film di Matt Reeves ... a meno che la Warner non stia prendendo tutti in giro con The Batman. Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nella sezione dei commenti.